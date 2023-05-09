Российскому послу в Польше Сергею Андрееву в этом году как и в прошлом, не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Он был вынужден уехать.

Судя по видео, которое публикуют российские СМИ, протестующие перекрыли проход послу и скандировали "фашисты/рашисты".

Напомним, в прошлом году его облили красной краской во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат. Тогда МИД РФ потребовал от руководства Польши официальных извинений из-за инцидента с послом.

РФ также потребовала обеспечить безопасность послу России и сотрудникам дипломатических учреждений.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.