СБУ сообщила о подозрении российскому актеру Владимиру Машкову, который публично поддерживает вторжение РФ и приезжал на оккупированные украинские территории.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Заявлено, что он "входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора".

"После начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку окупантов во время массовых мероприятий с участием Путина. Также на собственном Телеграмм-канале и персональной странице Инстаграм с общей аудиторией более 200 тыс. подписчиков Машков регулярно героизирует военные преступления рашистов", - говорится в сообщении.

Также в своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов Машков призывал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины к России.

Напомним, он находится под санкциями Евросоюза и Украины.

Ранее мы писали, что СБУ задержала в Харькове блогера из Латинской Америки за поддержку российского вторжения.

Также СБУ сообщила о подозрении всем 170 российским сенаторам, поддержавшим "присоединение" к России части восточных и южных регионов Украины.