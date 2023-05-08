СБУ сообщила о подозрении российскому актеру Машкову, который поддерживает вторжение РФ
СБУ сообщила о подозрении российскому актеру Владимиру Машкову, который публично поддерживает вторжение РФ и приезжал на оккупированные украинские территории.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Заявлено, что он "входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора".
"После начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку окупантов во время массовых мероприятий с участием Путина. Также на собственном Телеграмм-канале и персональной странице Инстаграм с общей аудиторией более 200 тыс. подписчиков Машков регулярно героизирует военные преступления рашистов", - говорится в сообщении.
Также в своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов Машков призывал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины к России.
Напомним, он находится под санкциями Евросоюза и Украины.
Ранее мы писали, что СБУ задержала в Харькове блогера из Латинской Америки за поддержку российского вторжения.
Также СБУ сообщила о подозрении всем 170 российским сенаторам, поддержавшим "присоединение" к России части восточных и южных регионов Украины.