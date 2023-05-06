Служба безопасности Украины сообщила о подозрении всем 170 российским сенаторам, поддержавшим "присоединение" к России части восточных и южных регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В феврале 2022 года сенаторы поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" с "ДНР" и "ЛНР". Кроме того - поддержали обращение президента России об использовании ее войск за пределами страны.



А в октябре прошлого года они ратифицировали "договоры о вхождении" в состав России временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.



Сенаторам объявлено о подозрении по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также о планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российским сенаторам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "присоединять Донбасс к России" нужно было раньше. Он также утверждает, что РФ с 2014 года "искренне надеялась договориться, что Донбасс вернется в состав Украины", но "не чувствовала до конца настроения людей".

Напомним, война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.

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