Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Харькове блогера из Латинской Америки, который, как заявляется, публично оправдывал агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает в Telegram пресс-центр СБУ.

Спецслужба утверждает, что он также снимал на камеру украинских военных и оскорблял их. Свои стримы он публиковал на YouTube и в Telegram с аудиторией на 300 тысяч подписчиков.

Мера пресечения - содержание под стражей.

"Кто этот блогер - не сообщается. Но, судя по всему, речь идет об латиноамериканце по имени Гонсало Лира, который, как сообщалось в СМИ еще прошлой весной, находится в Харькове.

Последний пост в своем Telegram-канале Лира опубликовал днем 15 апреля.

Судя по информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес - уроженец Калифорнии, имеет гражданство Чили. В своих роликах на YouTube и в Telegram он критиковал НАТО, администрацию Байдена и "режим Зеленского", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении трем блогерам. Их обвиняют в дискредитации ВСУ и распространении фейков.

Также "Страна" рассказывала, что СБУ задержала в Измаиле тиктокера за поддержку российского вторжения в соцсетях.