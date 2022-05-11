Двум жительницам Ровенской области сообщили о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ. Они "отрицали факт геноцида, совершенного российскими военными в Буче и Ирпене".

Об этом пишет в Телеграм пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, две женщины, имея пророссийские настроения, отрицали факт геноцида, совершенного российскими военными в населенных пунктах Киевщины – в Буче и Ирпене. Они называли зверства российских военных постановкой украинской власти, организованной для разжигания национальной розни. Также одна из подозреваемых отрицала массовое убийство украинских граждан на железнодорожном вокзале в Краматорске, обвиняя в этом военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Между тем Буча после освобождения от сил противника постепенно возвращается к мирной жизни.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.