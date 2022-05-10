Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

По его словам, в Буче практически полностью возобновлены все необходимые коммуникации.

"Электрика восстановлена на 95%, водоснабжение - это работа буквально по отдельным заявкам. В целом все коммуникации по Буче и 13 населенным пунктам, которые входят в нашу общину, восстановлены. Везде есть газ, электричество и вода", - говорит Шаправский.

Он сообщил, число вернувшихся в Бучу местных жителей ежедневно растет.

"На сегодняшний день в Буче точно есть 15 тысяч человек - если не больше. Исходя из того, что у нас достаточно активное движение, а на некоторых перекрестках даже создаются пробки, мы видим, что люди приезжают обратно. Позитивным сигналом служит и то, что эта тенденция идет на увеличение. Город - это не просто территория, это люди. А если они возвращаются и верят в свой город и страну, то это лучший ответ захватчикам и агрессорам. Основная проблема оккупантов была в том, что рабы пришли "освобождать" свободных людей", - отметил Шаправский.

Также он добавил, что на возобновление разрушенной оккупантами инфраструктуры предварительно нужны сотни миллионов гривен.

"Мы обследовали и зафиксировали разрушения на 1178 объектах - это жилищная, транспортная, инженерная (практически полностью восстановлена), социальная инфраструктура. По мере обследования, мы составляем и подаем сметы на финансирование в областную военную госадминистрацию. Параллельно с этим мы начали процесс возобновления некоторых объектов, по которым рассчитана стоимость. У нас есть ЖК "Континент", в котором мы уже начали возобновление: там были выбиты более тысячи окон, поврежден фасад, выгорели кровли", - говорит Шаправский.

Кроме того, из Бучи и практически всех близлежащих населенных пунктов уже функционируют пригородные автобусы в направлении Киева.

"График с каждым днем становится более интенсивным. В первых числах мая запустили временную переправу через реку Ирпень, в районе Гостомеля. Поэтому все наши автобусы сейчас ездят именно по этому маршруту - через Гостмель и Пущу-Водицу в Киев. Это намного удобнее и быстрее", - обьясняет секретарь горсовета.

Также в город активно возвращается бизнес, все больше предпринимателей возобновляют свою деятельность.

"У нас запустились продуктовые магазины "АТБ". На следующей неделе откроется есть супермаркетов "Фора". Уже работают два банковских отделения - "Укргазбанк", "Ощадбанк", есть банкоматы "Альфа-Банка". В городе работают аптеки и небольшие продуктовые магазины. Супермаркеты "Novus" у нас ещё не открылись - один из них готовится к запуску, а другой придется капитально ремонтировать. На прошлой неделе возобновила работу кондитерская фабрика "Delicia" и уже выпускает первое печенье после освобождения Бучи от оккупантов", - рассказывает Шаправский.

Помимо этого, в городе возобновили работу все структуры правоохранительных органов, пенсионный фонд и местное управление юстиции.

"В городском ЗАГСе на прошлой неделе были заключены первые браки в деоккупированной Буче. Как сообщила мне руководительница ЗАГСа, в связи с наплывом людей брачные церемонии происходят практически каждый день. Это вселяет оптимизм, потому что если в городе создаются семьи, значит Буча живет и у нее есть будущее. У нас цветут сакуры, мы нанесли дорожную разметку и отремонтировали дороги, по улицам гуляют дети и молодые семьи. Закрадывается мысль, что все произошедшее в Буче - это страшный сон", - сказал он.

Ранее мы писали, что под Гостомелем открыли временную переправу через реку Ирпень, чтобы соединить Гостомель и Бучу с Киевом.

Также "Страна" рассказывала, что Бучу посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.