В Одесской области пограничники вручили повестку мужчине, который пытался покинуть Украину в женской одежде.

об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своей странице в Facebook.

Это произошло на трассе Одесса-Рени.

Пограничники проверяли документы, которые дают основание на пересечение транзитного участка дороги, и заметили, что пассажирка в темных очках и платке - не женщина.

35-летний украинец объяснил, что приезжал в Одессу домой с заработков на Пасху и планировал снова отправиться за границу.

"Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Представителями территориального центра комплектования выдана повестка", - говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что украинец пытался бежать в Польшу, спрятавшись в вентиляционной шахте поезда "Запорожье - Перемышель".

Также мы сообщали, что на границе с Румынией были задержаны четверо украинцев, которые пытались пересечь границу через реку Прут на надувном матрасе.