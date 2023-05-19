В Кривом Роге этой ночью 19 мая прозвучало несколько взрывов. Россияне ударили по частному промышленному предприятию.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор тушат огонь.

Из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании. Его уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Сегодня ночью РФ в десятый раз за май атаковала Киев беспилотниками.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.

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