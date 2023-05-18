Минобороны РФ прокомментировало ночные удары по Киеву и Одессе.

Москва утверждает, что удары наносились "по резервам вооруженных сил Украины и складам с техникой" и "цель достигнута".

Напомним, согласно заявлению Воздушного командования ВСУ по Украине было запущено 30 ракет, из которых сбили 29.

В Одесской области произошло попадание в промышленный объект: один человек погиб, двое ранены.

В Киеве было несколько взрывов - в Дарницком и Деснянском районах, что привело к пожару в гаражном кооперативе из-за падения обломков.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.