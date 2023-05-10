Ночью 10 мая над Днепропетровской областью силы ПВО сбили, выпущенные РФ дроны.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Около полуночи подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили три вражеских беспилотника.

Напомним, 8 мая ночью по Украине россияне выпустили почти 60 дронов.

Также РФ ударила по Украине ракетами в ночь на 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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