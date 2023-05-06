Сегодня ночью Днепропетровская область подверглась налету иранских беспилотников "Шахид".

По словам главы ОВА Сергея Лысака, обломки сбитых беспилотников упали в Синельниковском районе. Выбиты окна в 5 частных домах. Повреждения получили два хозяйственных сооружения и линия электропередач.

Сообщается об уничтожении 4-х "Шахидов".

"Обломки сбитых мопедов упали в Синельниковском районе. Там выбиты окна в 5 частных домах. Изуродованы две хозяйственных постройки и линия электропередач. Люди не пострадали", - добавил губернатор.

Также над Днепропетровской областью сбили с утра еще один беспилотник, сообщил Лысак. Это уже пятый по счету, начиная с ночи.

Утром в области объявляли воздушную тревогу.

Ранее CNN сообщал, что иранские дроны, которые используются для ударов по Украине, построены на западных технологиях.

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