Над Львовской областью сбили пять российских дронов во время атаки РФ
Над Львовской областью силы Воздушного командования "Запад" сбили пять "Шахедов", выпущенных РФ во время очередной атаки.
Об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий у себя в телеграм-канале.
Еще один дрон был сбит над другой областью на западе Украины. В какой именно - не уточняется.
Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, всего этой ночью в воздушном пространстве Украины зафиксированы пуски 22 "Шахидов" (16 сбиты) и шести "Калибров" (три сбиты).
Как писала "Страна", во Львове утром "Шахеды" атаковали объект промышленной инфраструктуры.
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