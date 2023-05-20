В субботу, 20 мая, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку с фронта.

Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений. В Луганской области противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях противник пытался атаковать Ивановское и Белую Гору. К западу от Донецка атаки россиян шли в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского. Был нанесен авиаудар возле Авдеевки. Отражено более 20 атак противника в районе Марьинки. Южнее россияне совершили более 10 атак в районе Новомихайловки.

Война в Украине идет уже 451-й день. Мы следим за новостями 20 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 450-го дня войны: "Встречный бой в Бахмуте, Шойгу на юге Украины, первые подвижки по передаче F-16 и фактор "Кинжала".

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