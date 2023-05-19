В Офисе президента исключают вероятность заморозки войны. Любые заявления и идеи относительно "заморозки конфликта" в Украине, периодически звучащие в СМИ - являются фикцией.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украина не рассматривает и ни разу не обсуждала идеи "замороженных конфликтов" с государством-агрессором Россией, о чем периодически сообщает российская пропаганда с помощью СМИ", - написал Подоляк.

Ранее о вероятности заморозки конфликта по "корейскому сценарию" писала американская газета Politico по итогам бесед с чиновниками в Вашингтоне.

А Reuters публиковал материал о том, что война в Украине уже превращается в затяжной конфликт, который продлится "далеко после 2023 года". Издание ссылается на документы военной разведки США, в которых утверждается, что и Россия, и Украина имеют "умеренную" боевую устойчивость – это означает, что обе стороны, вероятно, смогут продолжать воевать еще некоторое время.

Также WP описывала перспективы "затяжного конфликта в пользу Путина", если Украина не сможет победить в этом году.

Тем временем война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.