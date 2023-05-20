Генштаб озвучил потери РФ с начала войны в Украине. Иллюстративное фото: Facebook.com/GeneralStaff

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023-го.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 202 430 (+670) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3781 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 7382 (+5),
  • артиллерийских систем – 3229 (+19),
  • РСЗО – 564 (+0),
  • средств ПВО ‒ 325 (+6),
  • самолетов – 308 (+0),
  • вертолетов – 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня– 2801 (+32),
  • крылатых ракет ‒ 1011 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6103 (+20) ед,
  • специальной техники ‒ 423 (+4).

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