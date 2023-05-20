Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сегодня в 12 часов "был полностью взят Бахмут".

При это Украина этого не подтверждала.

С утра сообщалось, что российские силы контролируют уже почти весь город, кроме юго-западной окраины в районе разрушенного памятника самолёту.

Напомним, сегодня британская военная разведка сообщала, что россияне усиливают бахмутское направление. За последние несколько дней командование российских войск с высокой долей вероятности перебросило сюда по меньшей мере несколько боевых подразделений.

Кроме того, вчера в Минобороны Украины опровергли полный захват "вагнеровцами" Бахмута, о чем накануне заявили российские СМИ. Замминистра Анна Маляр заявила, что у россиян есть определенное движение на Бахмутском направлении, однако вместе с тем они делают и много информационных вбросов.

Война в Украине идет уже 451-й день. Мы следим за новостями 20 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 450-го дня войны: "Встречный бой в Бахмуте, Шойгу на юге Украины, первые подвижки по передаче F-16 и фактор "Кинжала".

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