Глава ЧВК "Вагнер" заявил о "полном взятии Бахмута"
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сегодня в 12 часов "был полностью взят Бахмут".
При это Украина этого не подтверждала.
С утра сообщалось, что российские силы контролируют уже почти весь город, кроме юго-западной окраины в районе разрушенного памятника самолёту.
Напомним, сегодня британская военная разведка сообщала, что россияне усиливают бахмутское направление. За последние несколько дней командование российских войск с высокой долей вероятности перебросило сюда по меньшей мере несколько боевых подразделений.
Кроме того, вчера в Минобороны Украины опровергли полный захват "вагнеровцами" Бахмута, о чем накануне заявили российские СМИ. Замминистра Анна Маляр заявила, что у россиян есть определенное движение на Бахмутском направлении, однако вместе с тем они делают и много информационных вбросов.
Война в Украине идет уже 451-й день. Мы следим за новостями 20 мая в своем онлайне.
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