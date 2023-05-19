Противник увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг Бахмута.

"В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно защищать. Вместе с тем, наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолёт", - заявила замминистра.

По ее словам, в окрестностях Бахмута сегодня темпы продвижения украинских войск несколько снижены.

"В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции", - добавила она.

Тем временем местные Telegram-каналы публикуют фото разрушений из фронтового Бахмута.

Кроме того, в пабликах появилось видео множественных взрывов на окраине Бахмута.

Напомним, накануне ВСУ заявили об успешной атаке в Бахмуте, что позволило создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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