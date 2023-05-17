Появились фото Бахмута в Донецкой области до начала боевых действий и сейчас.

Спутниковые снимки публикует Maxar.

Снимки подробно показывают уровень разрушений. Компания Maxar заявила, что "районы жилых домов, школ, магазинов и другой инфраструктуры превратились в тлеющие обломки".

"Части города, которые год назад были окружены деревьями и парками, теперь полностью лишены всей растительности и покрыты коричнево-красной пылью и обломками", - говорится в сообщении.

Ранее издание New York Times писало, что успехи под Бахмутом укрепляют надежды Украины на переломный момент. Украинские силы смогли вернуть позиции на флангах, отодвинув россиян от трасс на город. Но в самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, россияне наступают.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.