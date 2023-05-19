В Минобороны Украины также не подтверждают полный захват "вагнеровцами" Бахмута, о чем накануне заявили российские СМИ. Замминистра Анна Маляр заявила, что у россиян есть определенное движение на Бахмутском направлении, однако вместе с тем они делают и много информационных вбросов.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, у них всегда идет информационный фальстарт - выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают", - заявила Маляр.

По ее словам, в настоящее время ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута. Между тем Россия действительно больше всего концентрирует информационные усилия и военных именно на этом направлении.

"Зато в Марьинке и Авдеевке такие же бои продолжаются. Их (россиян - Ред.) задача взять их под контроль, поэтому они очень ожесточенно воюют и там", - добавила Маляр.

О том, что происходит на Бахмутском направлении, "Страна" подробно рассказывала во вчерашних итогах.

Также публиковали видео контрнаступательных действий ВСУ под Бахмутом.