Россияне усиливают бахмутское направление. За последние несколько дней командование российских войск с высокой долей вероятности перебросило сюда по меньшей мере несколько боевых подразделений.

Об этом пишет британская военная разведка в сегодняшней сводке.

Это косвенно подтверждает сообщения украинских военных о некотором продвижении ВСУ с флангов.

По всей видимости, приходят к выводу авторы доклада, взятие Бахмута по-прежнему представляется российскому командованию ключевой тактической задачей, поскольку это позволит Москве "заявить о хоть каких-то успехах" на фронте.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр также сообщала, что противник увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов. По ее словам, в окрестностях Бахмута сегодня темпы продвижения украинских войск несколько снижены.

Война в Украине идет уже 451-й день. Мы следим за новостями 20 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 450-го дня войны: "Встречный бой в Бахмуте, Шойгу на юге Украины, первые подвижки по передаче F-16 и фактор "Кинжала".

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