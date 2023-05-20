Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев решил сегодня ответить американскому миллиардеру Илону Маску на его твит семимесячной давности о Бахмуте.

Реплику Медведев опубликовал на своей странице в Twitter.

Еще в октябре прошлого года Маск пообщался в соцсети с зампредом российского Совбеза. Тогда Медведев написал пост об отставке британского премьера Лиз Трасс: "Пока-пока, Лиз Трасс, поздравления латуку". Речь шла об известном британском меме о том, продержится ли Трасс на своем посту дольше, чем гниет салат-латук.

На это и отреагировал Маск. Сначала он похвалил Медведева за троллинг, а потом спросил: "Кстати, а как дела с Бахмутом?"

Тогда экс-президент РФ пригласил Маска в Москву. А сегодня он позвал его в Бахмут: "Вы спрашивали меня о Бахмуте... Приезжайте и убедитесь сами!"

Напомним, сегодня куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о "захвате Бахмута". Кроме того, по его словам, "Вагнер" с 25 мая покидает Бахмут и передает все позиции на фронте подразделениям российской армии.

Украинское командование это опровергло, но добавило, что ситуация в Бахмуте критическая, и допустило выход из города.