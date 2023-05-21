Владимир Зеленский и Джо Байден на саммите в Японии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент США Джо Байден, с которым Зеленский начал переговоры на саммите G7 в Хиросиме, объявил о новом пакете военной помощи Украине. Об этом глава Белого дома сказал Владимиру Зеленскому во время встречи в Японии на полях саммита. 

Об этом сообщает Sky News.

По словам Байдена, Америка делает все возможное, чтобы укрепить обороноспособность Украины для войны с Россией.

На встрече с украинским президентом Байден также сообщил, что пакет военной помощи включает боеприпасы, артиллерию и бронетехнику.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил новый американский пакет помощи Украине на 375 миллионов долларов. По словам Ермака, в него вошли:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды;
  • противотанковые управляемые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • мостовые системы;
  • бронированные медицинские машины;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • тепловизионные системы;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Отметим, что вчера вечером Зеленский рассказал о встречах с главами стран "Большой семерки" в Хиросиме.

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