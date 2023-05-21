Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Что вошло в пакет на 375 миллионов долларов
Президент США Джо Байден, с которым Зеленский начал переговоры на саммите G7 в Хиросиме, объявил о новом пакете военной помощи Украине. Об этом глава Белого дома сказал Владимиру Зеленскому во время встречи в Японии на полях саммита.
Об этом сообщает Sky News.
По словам Байдена, Америка делает все возможное, чтобы укрепить обороноспособность Украины для войны с Россией.
На встрече с украинским президентом Байден также сообщил, что пакет военной помощи включает боеприпасы, артиллерию и бронетехнику.
Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил новый американский пакет помощи Украине на 375 миллионов долларов. По словам Ермака, в него вошли:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Отметим, что вчера вечером Зеленский рассказал о встречах с главами стран "Большой семерки" в Хиросиме.
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