Евросоюз планирует разработать для Украины новый многолетний макрофинансовый пакет помощи. Работа над ним может начаться после 2023 года.

Об этом заявил представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтц, пишет "Укринформ".

По словам Лейтца, о том, что Евросоюз разрабатывает новый пакет финансовой помощи после 2023 года, заявил глава Совета ЕС Мишель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме.

"Президент Мишель подчеркнул, что решительно поддерживает подготовку нового многолетнего макрофинансового экономического пакета для Украины после 2023 года", - сказал Лейтц.

Как он сообщил, упомянутый пакет отразит долгосрочные обязательства Евросоюза по вопросу помощи Украине. В то же время, заявил Лейтц, военная помощь будет увеличена, включая доставку боеприпасов и создание коалиции по поставкам боевых самолетов.

Он добавил, что Мишель во время встречи с Зеленским подтвердил полную поддержку инициатив в рамках мирного плана Украины и намерение в полной мере координировать следующие шаги в их реализации со странами - членами ЕС.

Ранее мы писали, что лидеры стран G7 увеличили финансовую помощь Украине до 44 миллиардов долларов в этом году. Они также создали новую инициативу по цепочке поставок и "пообещали восполнить нормативные пробелы в банковском секторе".

А Британия и Нидерланды договорились о создании коалиции для закупки истребителей F-16 для Украины.