Союзники Киева приняли решение об отправке Украине истребителей F-16 задолго до саммита стран "Большой семерки", который прошел в Хиросиме на прошлой неделе.

Об этом пишет Politico.

Издание со ссылкой на источники пишет, что США использует в поставках поэтапный подход, и когда в феврале президент США Джо Байден говорил, что самолеты не будут передаваться, он уточнял, что этого не будет лишь "пока что".

Тогда США сконцентрировались на поставках ПВО, и было решено перед отправкой самолетов обучить пилотов.

Окончательное решение о передаче было принято после того, как 8 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отправился в Лондон на встречи в преддверии саммита.

Во время той поездки он также разговаривал по телефону со своими коллегами в Нидерландах и Польше, которые эксплуатируют F-16.

"Сроки следующих шагов и другие детали остаются неясными, в том числе, какие страны отправят свои F-16 или другие самолеты для обучения, и какие страны будут просить США одобрить передачу оборудования американского производства", - пишет Politico.

Напомним, вчера министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США планируют в ближайшие месяцы отправить истребители F-16 в Украину.

Между тем, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что истребители F-16 в ближайшее время в Украину не попадут.