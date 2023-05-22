Поставки истребителей F-16 в Украину - приоритет для США. Их планируют начать в ближайшие месяцы.

Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Передача самолетов Украине займет несколько месяцев, и после этого они будут размещены на территории Украины", - сообщил Кендалл.

Напомним, сегодня министр американских ВВС заявил, что отправка Украине F-16 кардинально ничего не изменит.

Также сообщалось, что Байден поделился планами обучить украинских летчиков пилотированию истребителей.

На саммите G7 он сказал, что получил заверения от президента Зеленского о том, что Украина не будет использовать F-16 для атак на территории России. При этом, по его словам, истребители могут быть использованы "где бы ни находились российские войска в Украине и в этом регионе".

Кроме того, мы писали, что Шольц заявил, что истребители F-16 в ближайшее время в Украину не попадут.

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы анализировали итоги уходящего дня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.