США планируют в ближайшие месяцы отправить истребители F-16 в Украину
Поставки истребителей F-16 в Украину - приоритет для США. Их планируют начать в ближайшие месяцы.
Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
"Передача самолетов Украине займет несколько месяцев, и после этого они будут размещены на территории Украины", - сообщил Кендалл.
Напомним, сегодня министр американских ВВС заявил, что отправка Украине F-16 кардинально ничего не изменит.
Также сообщалось, что Байден поделился планами обучить украинских летчиков пилотированию истребителей.
На саммите G7 он сказал, что получил заверения от президента Зеленского о том, что Украина не будет использовать F-16 для атак на территории России. При этом, по его словам, истребители могут быть использованы "где бы ни находились российские войска в Украине и в этом регионе".
Кроме того, мы писали, что Шольц заявил, что истребители F-16 в ближайшее время в Украину не попадут.
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