Предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.

Об этом заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение", - сказал он.

Он также сообщил, что на передачу Украине этих самолетов потребуется "в лучшем случае несколько месяцев". После передачи они будут размещены в Украине.

Напомним, в Минобороны считают, что Украина может получить истребители F-16 уже осенью этого года.

По данным CNN, США и союзники планируют предоставить Киеву истребители F-16, но не напрямую.

На самите G7 Джо Байден поделился планами обучить украинских летчиков пилотированию истребителей F-16.

Байден сказал, что получил заверения от президента Зеленского о том, что Украина не будет использовать F-16 для атак на территории России. При этом, по его словам, истребители могут быть использованы "где бы ни находились российские войска в Украине и в этом регионе".

Американский президент отметил, что не ожидает, что F-16 будут принимать участие в готовящемся контрнаступлении со стороны Украины.