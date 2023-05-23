Во вторник, 23 мая, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, в частности Польша, уже начали обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16.

Об этом он сообщил журналистам перед советом ЕС в Брюсселе.

"Учения начались в нескольких странах, например, в Польше" - сказал Боррель, отвечая на вопрос какие страны уже начали подготовку украинских военных.

Напомним, ранее Боррель заявил, что тренировка украинских пилотов на истребителях F-16 уже началась и выразил надежду, что Украина уже скоро получит эти боевые самолеты.

Вчера министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США планируют в ближайшие месяцы отправить истребители F-16 в Украину.

Между тем, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что истребители F-16 в ближайшее время в Украину не попадут. По оценкам Шольца, в США еще окончательно не определились, "что будет в конце обучения". Также он заявил, что участие Германии в поставке истребителей F-16 в Украину не обсуждается.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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