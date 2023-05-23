Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что тренировка украинских военных на истребителях F-16 уже началась. Также он выразил надежду, что Украина уже скоро получит эти боевые самолеты.

Об этом он сообщил журналистам перед проходящим в Брюсселе заседанием Совета министров иностранных дел ЕС.

"Это хорошее решение из саммита G7, что в конце концов они решили подготовить почву, чтобы передать Украине истребители, которые им необходимы. Так что тренировка пилотов уже началась. Это первая вещь. Я надеюсь, что скоро мы сможем передать Украине такой вид вооружений", - заявил он.

Ранее Politico сообщал, что решение о передаче Украине F-16 было принято еще задолго до саммита G7 в Хиросиме.

Вчера министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США планируют в ближайшие месяцы отправить истребители F-16 в Украину.

Между тем, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что истребители F-16 в ближайшее время в Украину не попадут. По оценкам Шольца, в США еще окончательно не определились, "что будет в конце обучения". Также он заявил, что участие Германии в поставке истребителей F-16 в Украину не обсуждается.