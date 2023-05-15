Пентагон подтвердил доставку в Германию 31 танка Abrams для обучения украинских военных.

"Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию для подготовки к последующему обучению украинских танковых команд", - сообщил официальный представитель ведомства Патрик Райдер.

Он добавил, что сами украинские военные, по оценкам Пентагона, прибудут на обучение в течение "пары следующих недель".

Ранее сообщалось, что американские танки Abrams, на которых в начале лета будут обучаться украинские военные, будут переданы ВСУ в начале осени.

Несколько танков переданы Украине для обучения (где оно проходит - не уточняется). Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты разворачивают инфраструктуру, чтобы можно было обслуживать "Абрамсы".

В связи с этим на слушаниях в Сенате США глава Пентагона Ллойд Остин указал на особенности американских танков, обладающих турбинным двигателем и оснащенных современными сложными системами.

Ранее сообщалось, что США снимут с передаваемых Украине танков Abrams секретное оборудование, чтобы оно не досталось России.