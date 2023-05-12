Американские танки Abrams, на которых в начале лета будут обучаться украинские военные, будут переданы ВСУ в начале осени.

Об этом на слушаниях в Сенате США сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков, начало осени - такой прогноз", - сказал Остин.

Несколько танков переданы Украине для обучения (где оно проходит - не уточняется). Кроме того, по его словам, США разворачивают инфраструктуру, чтобы можно было обслуживать "Абрамсы".

В связи с этим Остин указал на особенности американских танков, обладающих турбинным двигателем и оснащенных современными сложными системами.

Ранее сообщалось, что с поставляемых в Украину американских танков снимут "чувствительное оборудование".

Также мы писали, что британские дальнобойные ракеты Storm Shadow передали в Украину.

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