С декабря прошлого года Украина получила 200 танков и 300 боевых машин пехоты. Общий объем военной помощи оценивается в 30 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Хотя Украина и заявляет, что помощь недостаточна, но западные аналитики говорят, что "ни одна армия не считает, что она достаточно хорошо оснащена, чтобы делать то, что от нее требуется".

"Такова природа вооруженных сил", - объяснил изданию консультант Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Канчиан.

По мнению военных аналитиков, дальнейшее развитие событий для Украины будет зависеть от факторов, выходящих далеко за рамки оснащения. На исход контрнаступления повлияют обучение, разведка и способность продолжать блокировать превосходящие военно-воздушные силы России, пишет Bloomberg.

Напомним, президент Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления. Тем не менее он считает, что Украина может победить до осени следующего года.

По данным Foreign Policy, на Западе опасаются, что иностранной помощи для Украины поступает слишком мало.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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