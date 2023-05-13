Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный снова заявил, что "уважает" главу генштаба РФ Валерия Герасимова.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"В России есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю, мне интересно его мнение как военного", - заявил главнокомандующий.

На вопрос, кто это, Залужный ответил: "Генерал Герасимов... Он сильный, он коварный, он непредсказуемый. Одним словом, это сильный враг, которого нужно уважать. Даже уважать - ради победы".

Ранее Залужный уже хвалил Герасимова в интервью западным СМИ. Он говорит, что учился на его книгах по военной науке и хранит их в своем кабинете.

Тем временем война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне. Ночью была очередная атака дронов. Известно о прилетах в Хмельницкой области.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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