Анализируем итоги 454-го дня войны в Украине.

Что произошло в Белгородской области

Сегодня вечером губернатор Белгородской области Гладков объявил об отмене режима Контртеррористической операции, который был введен вчера после прорыва, как заявляли россияне, "украинской ДРГ" в Грайвоноровском районе (в Киеве заявляли, что акция "русских добровольцев", которые воюют на стороне ВСУ в составе "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свободная Россия").

Тем самым российские власти как бы подчеркивает, что прорыв ликвидирован.

Сегодня днем об этом заявило минобороны РФ.

Там утверждают, что "националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов".

Ведомство также опубликовало видео "огневого поражения".

Правда, уже после этого, российские телеграмм-каналы начали публиковать сообщения о том, что "украинские ДРГ" пошли на прорыв по другим направлениям на границе с Белгородской областью. Но сведения эти были противоречивыми - одни писали, что группы зашли к западу от Грайвороновского района - около сел Щетиновка, Богун-Городок и Горьковское. Другие - что попытка прорыва уже пресечена, а третьи - что там вообще боев не было.

Также в течение дня от российских телеграм-каналов поступали сообщения, что продолжаются бои в районе Козинки и близлежащего погранперехода. Что туда якобы зашла новая украинская ДРГ в составе 40 человек. Но каких-либо подтверждений не было.

А губернатор Гладков опроверг, что где-либо еще проникали в области ДРГ. А к вечеру, как говорилось выше, вообще отменил режим контртеррористической операции.

Со стороны украинских ресурсов, а также РДК и "Легиона" сегодня шло много фото и видео, которые подтверждали их присутствие в РФ. В частности, на приграничном КПП, который отбили у России еще вчера.

Впрочем, пока не до конца понятно, когда все это было снято - возможно, и вчера.

Но очевидно, что российские власти хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка и постараются не заострять на ней внимание. Видимо поэтому официальные лица крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. От минобороны было только одно заявление, а что касается Путина, то в Кремле лишь заявили, что он в курсе прорыва и, возможно, этот вопрос будет рассмотрен на очередном заседании Совбеза в пятницу. То есть, руководство РФ подчеркивает, что не видит в прорыве "украинской ДРГ" серьезной проблемы.

Это контрастирует с тем, что в украинском медиаторе и в российских телеграмм-каналах тема прорыва была последние два дня номер один, заслонив собой все остальные события на фронте. В российской блогосфере традиционно поднялся шум на тему "как вообще допустили прорыв", "куда ушли миллиарды, отведенные на оборону границы", "почему ДРГ смогла проехать дороге и захватить КПП и никто ее не смог остановить" и так далее. Активно подключился к теме и Евгений Пригожин, и близкие к нему телеграмм-каналы.

Но, официально, как говорилось, в России тему комментировали очень скупо.

Почему?

Этому может быть несколько объяснений.

Во-первых, сама по себе история с прорывом через официальный пограничный пункт пропуска (который сам по себе является символом "нерушимости границы") выглядит для Кремля, безусловно, неприятно. Так как позволяет инициировать против них кампанию на тему "власть не может защитить границы государства" или же "война пришла в российские регионы, а власть с этим ничего не может поделать", либо даже "а зачем вообще эту войну начинали, если теперь страдает Белгородская область". Поэтому информация выкладывается дозированно и только "победная".

Во-вторых, пока в чисто военном плане вылазки отдельных групп для РФ серьезной угрозы не несут. И, судя по комментариям Кремля и российских военных телеграмм-каналов, в Москве считают, что главная их цель - информационная. С одной стороны - перебить тему Бахмута, с другой стороны - вызвать недоверие к российской власти внутри РФ (см предыдущий пункт), с третьей стороны - создать общественное давление на российское командование, чтоб то перебросило резервы для защиты границы, в то время как ВСУ нанесут по другому направлению (о возможной стратегии украинских войск по нанесению ложных ударов с целью растягивания резервов российской армии мы подробно уже писали здесь). И это вторая причина, почему Кремль не хочет привлекать к теме особое внимание.

В тоже время каким-то образом на постоянные вылазки групп вглубь территории РФ российским властям все ж таки реагировать придется. Потому что резонанс в обществе они все равно вызывают, они активно используются в целях информвойны Украиной, да и собственную территорию в любом случае как-то защищать надо.

Поэтому так или иначе границу будут усиливать. Другой вопрос, что, скорее всего, россияне постараются это сделать без массированной переброски армейских подразделений, чтоб не истощать свои резервы.

По крайней мере до тех пор, пока вылазки отдельных групп не перерастут в полномасштабное наступление на территорию РФ украинской армии.

Правда, насколько такое наступление реалистично - вопрос, безусловно, открытый. До сих пор Украина подчеркивала, что она в атаках не участвует, а это дело рук исключительно "российских добровольцев". Да и в Госдепе вчера отдельно отметили, что не приветствует атаки Украины на территорию РФ в границах 1991 года.

Поэтому пока большинство экспертов считает, что основной удар ВСУ нанесут на совсем другом направлении. При этом акции на границе с РФ наверняка будут продолжены, чтоб так или иначе вынуждать россиян держать здесь свои войска, а не перебрасывать их на направления главного удара.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, продолжились бои за Бахмут.

Интенсивность их, правда, снизилась, а противник продолжает зачистку захваченных районов, сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.

Украинские войска, по ее заявлению, контролируют юго-западную окраину Бахмута в районе "Самолет" (напомним, россияне утверждают, что захватили город полностью). На флангах на севере и юге от Бахмута есть незначительное продвижение украинских военных.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил о том, что за вчера ВСУ продвинулись на 200-250 метров.

Тем временем в Сети продолжают появляться видео с отъездом украинских военных из Бахмута.

На фронт сегодня прибыл Владимир Зеленский. Как пишет Офис президента, он посетил передовые позиции в линии обороны Угледар-Марьинка в Донецкой области.

Угледар - это одно из обсуждаемых направлений украинского контрнаступления против сухопутного коридора в Крым. Ранее российские паблики сообщали об украинских атаках в этом районе - на село Сладкое у трассы Донецк-Волноваха.

В Авдеевке обрушилась многоэтажка после авиаракетного удара, сообщает губернатор. Ранены двое человек, еще пять могут находиться под завалами.

F-16 и угрозы Медведева

Сегодня появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены ранее, чем об этом стало известно официально.

Politico пишет, что союзники Киева приняли такое задолго до саммита G7 в Хиросиме, где об этом было объявлено. А именно - после того, как 8 мая советник Байдена Салливан отправился в Лондон.

Во время той поездки он также разговаривал по телефону со своими коллегами в Нидерландах и Польше, которые эксплуатируют F-16.

"Сроки следующих шагов и другие детали остаются неясными, в том числе, какие страны отправят свои F-16 или другие самолеты для обучения, и какие страны будут просить США одобрить передачу оборудования американского производства", - пишет Politico.

Также стало известно, что тренировка украинских военных на истребителях F-16 уже началась. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Тренировка пилотов уже началась. Это первая вещь. Я надеюсь, что скоро мы сможем передать Украине такой вид вооружений", - сказал Боррель. Позже начало обучения подтвердила Польша.

Учитывая, что на обучение F-16 нужно, по мнению экспертов, от полугода, а первые самолеты Украина планирует получить уже в октябре, можно предположить, что обучать пилотов начали в апреле или скорее всего еще раньше.

В этом контексте зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев опять заговорил о ядерной войне.

"Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса", - заявил он.

Также, по его словам, НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны. По словам, в противном случае альянс не поставляла бы "такого опасного оружия Киеву".

Он также заявил, что "не думать об угрозе ядерной войны – ошибка" и что "точка невозврата неизвестна". "События могут пойти непредсказуемо, ответственность будет на НАТО", - заявил Медведев.

Что будет после войны

Продолжаются обсуждения перспектив мира и послевоенного устройства.

На Западе снова повторили, что Украина сможет вступить в ЕС и НАТО только после войны.

"Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (что в реальности происходит с процессом евроинтеграции Украины мы разбирались здесь).

С НАТО же посложнее. С одной стороны президент Анджей Дуда заявил, что прием Украины в Альянс невозможен, пока на ее территории идет война.

С другой - как пишет Wall Street Journal, в США и после войны не готовы будут давать Киеву военные обязательства.

Газета пишет, что США планируют предложить Украине вместо членства в НАТО гарантии безопасности по израильской модели. Для Израиля предусмотрены многомиллиардные поставки американских вооружений, при этом у США нет обязательств оказывать стране помощь при внешней агрессии.

Участниками соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности должны стать США, Великобритания, Франция и Германия. Франция, к слову, уже сообщила, что готова заключить такие соглашения с Украиной, заявили в МИД страны.

Что же до перспектив окончания войны, то бывший госсекретарь США Генри Киссинджер убежден, что Украина и Россия сядут за стол переговоров до конца 2023 года.

"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места, я думаю, к концу года. Мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах", - заявил Киссинджер в интервью американскому телеканалу CBS News.

Напомним, ранее он предлагал принять Украину в НАТО, чтоб она не смогла начать новую войну с Россией за возврат своих территорий после окончания нынешней войны.

Стали сегодня известны и детали африканского "мирного плана".

По нему Украине предлагается начать переговоры с РФ до полного вывода ее войск с украинской территории. "Во-первых, это прекращение боевых действий. Во-вторых, это основа для прочного мира", - заявил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

Такой план поддерживают лидеры шести африканских государств. Но на него уже по сути ответили отказом в Украине.

"Мой президент очень четко дал понять - никаких переговоров между Украиной и Россией, если русские не покинут нашу территорию в пределах ее международно признанных границ", — заявила посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова.

Но добавила, что делегатов в Киеве примут и с ними "поговорят". Напомним, что визит африканской делегации планируется в июне.

Сторонники переговоров Киева и Москвы часто апеллируют к аргументу о том, что выиграть войну ВСУ не смогут, поэтому лучше договориться сейчас. Об этом в очередной раз заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Моя позиция заключается в том, что, смотря на реальность, цифры, обстановку, на тот факт, что НАТО не готов отправить войска, очевидно: не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция", – сказал он в интервью Bloomberg

Он также заявил, что нужно убедить каждого в необходимости достичь единственно возможного решения, которым, по его словам, является прекращение огня. "После прекращения огня должны начаться мирные переговоры", – сказал Орбан.

По его словам, войну можно остановить только тогда, когда "Россия заключит соглашение с США". Он также добавил, что надеется, что Дональд Трамп выиграет предстоящие президентские выборы в США.

В МИД Украины на это ответили, что европейские политики утверждали в прошлом году, что "у Украины нет шансов продержаться более 72 часов", и что "они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас".