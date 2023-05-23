Поставки истребителей F-16 Украине планируются в долгосрочной перспективе, а не для предстоящих наступательных операций.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления", - сообщил он журналистам.

Райдер также добавил, что США рассчитывают на начало обучения украинских пилотов управлению F-16 в ближайшие недели или месяцы.

Сегодня в ВСУ сообщили, что обучение украинских пилотов на F-16 пока еще не началось, но подготовка уже идет.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.