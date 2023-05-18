Пентагон переоценил американское оборудование, отправленное Украине, примерно на три миллиарда долларов.

Об этом заявил представитель Минобороны, сообщает Reuters.

Это ошибка, которая открывает возможность отправки в Киев большего количества оружия, пишет издание.

Ошибка была результатом присвоения более высокой, чем гарантированная, стоимости вооружений, которые были изъяты из запасов США и затем отправлены в Украину, заявили в четверг, 18 мая, два высокопоставленных чиновника министерства обороны.

"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", - сказал агентству один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны.

Источники сообщили, что в четверг Конгресс будет уведомлен о корректировке бухгалтерского учета.

Напомним, недавно США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 1,2 млрд долларов. Согласно сообщению Пентагона, пакет помощи включает, в частности, дополнительные средства ПВО и боеприпасы.

Ранее мы писали, что, по данным Financial Times, союзники Украины опасаются, что помощь США иссякнет в 2024 году. А итогом контрнаступления ВСУ на Западе видят переговоры о мире с Россией.