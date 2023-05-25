Первая программа обучения украинских пилотов пилотированию истребителей F-16 пройдет в Великобритании, которая сама такими самолетами не располагает.

Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

По информации издания, базовую наземную подготовку пройдут 20 пилотов. Подготовка будет осуществляться в несколько этапов.

"Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке на F-16 (или чем-то другом)", — анонимно заявил изданию представитель британского правительства.

По данным FP, Украина направит на обучение курсантов, владеющих английским языком.

Издание отмечает, что, вероятно, обучать украинцев будут не сами британцы, а коалиция стран.

В частности, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила парламенту , что военные готовы приступить к обучению украинцев. Норвегия также объявила, что готова присоединиться к коалиции.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, в частности Польша, уже начали обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16.

На это в ВСУ сообщили, что обучение украинских пилотов на F-16 пока еще не началось, но подготовка уже идет.

Тем временем война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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