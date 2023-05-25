За атакой беспилотников на Кремль, вероятно, стояли украинцы.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Официальные лица США заявили, что атака беспилотников на Кремль в начале этого месяца, вероятно, была организована одним из специальных военных или разведывательных подразделений Украины, что является последней из серии тайных операций против российских целей, которые обеспокоили администрацию президента США Джо Байдена.

Спецслужбы США не знают, какое подразделение осуществило нападение, и неясно, знал ли об операции президент Украины или его высокопоставленные чиновники, хотя некоторые официальные лица считают, что Владимир Зеленский не был в курсе.

Официальные лица США говорят, что их уровень уверенности в том, что украинское правительство напрямую санкционировало атаку беспилотников на Кремль, "низок", но это потому, что у разведывательных служб пока нет конкретных доказательств, определяющих, какие правительственные чиновники, украинские подразделения или оперативники были причастны к этому.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что Киев не несет ответственность за атаку беспилотников на Кремль.

Известно, что в ночь на 3 мая была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента РФ. Владимир Путин при этом не пострадал.

В России пригрозили суровым наказанием за атаку на Кремль и заявили о разных вариантах ответа.

А Владимир Зеленский заявил, что удары по Кремлю дронами могла организовать сама РФ и отрицал причастность Украины.