В четверг, 25 мая, в Украине продолжается уже 456-й день войны с Россией.

Подробности о вчерашних событиях читайте в итогах за 24 мая.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

25 мая

10.08 ЧВК «Вагнер» сегодня начала вывод своих подразделений из Бахмута, заявил куратор ЧВК Евгений Пригожин.

По его словам, вывод будет осуществляться до 1 июня после чего позиции в городе будут переданы российским военным.

Отметим, что это уже не первый раз когда Пригожин заявляет о выводе ЧВК из Бахмута. Первый раз он угрожал этим ещё 5 мая, но так и не вывел. Сказав, что в генштабе РФ ему пригрозили обвинением в «измене Родине» за оставление позиций без приказа.

В недавнем интервью Пригожин заявил, что вывод может растянуться до 10 июня.

Как ранее писала «Страна», вывод ЧВК из Бахмута создаст большую проблему для российского командования, так как ему придется искать резервы, чтоб заткнуть дыру. И, соответсвенно, это дает серьёзное преимущество ВСУ с точки зрения готовящегося наступления.

Сам Пригожин в том же интервью практически прямо дает понять, что намерен вывести ЧВК «Вагнер» из Бахмута, чтоб создать проблемы для Шойгу и затем, в случае провалов на фронте, добиться его отставки.

Поэтому будет ли выведена ЧВК к 1 или к 10 июня, либо Пригожину снова пригрозят уголовной статьей «за измену Родине» (и как на это на сей раз отреагирует Пригожин) - пока вопрос открытый.

09.32 Уже второе американское СМИ пишет о причастности украинцев к дрон-атаке на Кремль 3 мая.

В разведке США полагают, что Кремль беспилотниками атаковали украинские Силы специального назначения, пишет CNN со ссылкой на источник в американской разведке.

При этом официальные лица США считают маловероятным, что высокопоставленные чиновники правительства Украины, в том числе Зеленский, отдали приказ об атаке или знали об этом заранее.

Беспилотники, поразившие Кремль, выглядели небольшими, с относительно легкой полезной нагрузкой, вероятно, поэтому они не вызвали срабатывание российской системы ПВО, сообщили источники CNN. Неясно, была ли бы у них достаточная дальность для полета из Украины в Москву.

Ранее о том, что украинцы, вероятно, стояли за атакой беспилотников на Кремль, со ссылкой на официальные лица США сообщал New York Times.

09.27 В Черновицкой области упавший беспилотник стал причиной пожара в гараже и повредил три жилых дома.

Обломки повредили три линии электропередач, отключены 140 абонентов в Днестровском районе, сообщили в ОГА.

Напомним, этой ночью в Украине была масштабная атака дронами. Всего было выпущено и сбито 36 дронов.

09.21 В Офисе президента заявили о начале контрнаступления ВСУ.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, наступление продолжается уже несколько дней.

"Контрнаступление продолжается уже несколько дней. Полномасштабная война растянулась на 1,5 тысячи километров вдоль границы с Россией", - заявил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai 1.

Он также заявил, что Киев будет использовать переданное Западом вооружение для ведения боевых действий на тех территориях, которые считает своими.

09.10 В Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из Украины во время войны.

Это будет совместная инициатива парламента и правительства, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", - сказал он.

Он намекнул, что для таких людей могут установить в будущем ограничения для пересечения границы.

"Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", - заявил он.

09.02 В ходе ночной атаки дроны атаковали не только Киев, но и Львовскую область.

В западный регион долетели 10 "Шахидов", сообщает губернатор Козицкий.

Все они были уничтожены. Попаданий в объекты нет, жертв или пострадавших тоже нет.

Всего, напомним, было выпущено и сбито 36 дронов.

08.29 Первую программу обучения украинцев на F-16 запустят в Британии, сообщает Foreign Policy.

Сам Лондон при этом данными истребителями не располагает, поэтому обучать украинцев, вероятно, будет коалиция стран. В частности, называются Норвегия и Нидерланды.

По информации издания, базовую наземную подготовку пройдут 20 пилотов, владеющих английским языком. Подготовка будет осуществляться в несколько этапов.

"Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке на F-16 (или чем-то другом)", — анонимно заявил изданию представитель британского правительства.

08.28 Под Севастополем ночью сбили два беспилотника, сообщают "власти" Крыма.

Еще несколько дронов были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

Заявлено, что объекты в городе не пострадали.

08.22 Волонтер Алена Шевцова, опубликовавшая вчера фото с главкомом Залужным, признала, что оно не новое.

Вчера девушка выложила селфи с главнокомандующим. Из подписи следовало, что снимок свежий.

"Целый день развлекаюсь читая как российские патриоты "кричат ​​ура и в воздух чепчики бросают" по поводу новых басен о ранениях нашего Главкома. Передала подарок от наших летчиков – Армейской авиации", - говорилось в посте.

Но в тот же вечер появились скриншоты с похожими фото - но от 2 мая. Там Шевцова и Залужный позировали в той же одежде и антураже.

В комментариях волонтера упрекнули, что она выдает старые фото за новые. На что Шевцова ответила: "В записи нигде не сказано, что фото сделано сегодня". Также она привела ссылку на свой пост от 2 мая, который ранее, как заявляли многие в комментариях, она скрыла из ленты.

Слухи о "ранении Залужного" стали с новой силой распространяться вчера в российских СМИ. Но власти Украины их опровергают.

08.13 В ходе ночной атаки было запущено 36 «Шахидов», сообщает командование Воздушных сил.

Все дроны были уничтожены подразделениями "Запад", "Центр" и "Юг".

07.47 Главное из утренней сводки Генштаба.

За сутки произошло 28 боевых столкновений.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

На Бахмутском направлении пытался наступать на Ивановское (Бахмут упоминается только в списке населенных пунктов которые были обстреляны).

К западу от Донецка противник наступал в районах Новокалиново и Авдеевки. Отражены многочисленные атаки в Марьинке.

05.47 По областям идет отбой воздушной тревоги.

05.22 В Киевской городской военной администрации заявили о ночной массированной атаке «Шахидов» и о том, что все цели уничтожены.

03.20 В здании минобороны РФ на Фрунзенской набережной был виден дым. По данным российских СМИ, пожар был на одном из балконов. Впрочем, позже МЧС заявило, что его сотрудники прибыли на Фрунзенскую набережную, но никакого пожара там не обнаружили.

03.13 В Харькове слышны взрывы. Глава ОВА подтверждает обстрел.