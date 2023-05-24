Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Украине одной системы NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму 285 млн долларов.

Об этом сообщили в Агентстве сотрудничества в области безопасности обороны Пентагона.

"Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с целями на малых и средних высотах. Выпускает 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбивания самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.

По последним данным, в Украине уже находятся восемь таких ЗРК.

Напомним, в апреле ВСУ впервые показали, как западные системы NASAMS сбивают в Украине российские ракеты и дроны.

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