Южная Корея начала тайно передавать через США Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Официально в Вашингтоне и Сеуле информацию не комментируют.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

"Южная Корея продолжает передачу сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины – шаг, который, по словам американских официальных лиц, сделает запланированное Киевом наступление против российских войск эффективным и позволит Белому дому отложить принятие решения о поставках кассетных боеприпасов, запрещенных многими странами", - говорится в материале.

С февраля 2022 года США предоставили Украине более 2 миллионов 155-миллиметровых снарядов, но их запасы начали иссякать.

Напомним, недавно президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея может оказать военную помощь Украине.

Позже он заявил, что Сеул планирует предоставить Украине оборудование для разминирования и скорой помощи, а также рассмотрит запрос Киева на некоторые виды нелетального оружия.

По данным Reuters, Южная Корея не исключает возможность отправки Украине летального оружия.