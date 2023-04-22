Президент США Джо Байден пообещает предпринять "существенные" шаги, чтобы подчеркнуть обязательства Соединенных Штатов сдерживать ядерное нападение КНДР на Южную Корею.

Анонс заявления главы Белого дома приводит Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам анонимного чиновника, Байден пообещает предпринять соответствующие шаги на саммите, который пройдет на следующей неделе с лидером Южной Кореи Юн Сук Йолем, сказано в публикации.

"Президент Байден будет говорить о существенных шагах, чтобы подчеркнуть это, чтобы обновить это, чтобы понять, что все мало сомневаются в нашей приверженности поддерживать Южную Корею, даже перед лицом провокаций со стороны Северной Кореи, бряцания оружием со стороны России и откровенных амбиций по наращиванию ядерного оружия со стороны Китая", - рассказал чиновник.

Собеседник Reuters заявил, что США "чрезвычайно и интенсивно работают с Южной Кореей, чтобы принять необходимые меры для подкрепления как общественного восприятия, так и реальности наших обязательств".

По его словам, США очень четко заявили, что их приверженность ядерному сдерживанию остается непоколебимой для Южной Кореи.

Чиновник добавил, что одним из крупнейших достижений США считается то, что ряд стран Индийско-Тихоокеанского региона, которые могли создать ядерное оружие, решили не делать этого из-за защиты так называемого ядерного зонтика США.

Напомним, в середине марта Северная Корея заявила, что запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки. Южнокорейские военные заметили лишь одну из них.

Ранее мы писали, что в Японском море пройдут военные учения, где США, Южная Корея и Япония будут отрабатывать перехват ракет. В акваторию уже вошли три эсминца, оснащенные системой ПРО Aegis.