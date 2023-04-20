В Южной Корее идут реакции на слова о возможной военной помощи Украине. Ее вчера не исключил президент Юн Сок Ёль в случае "крупномасштабного нападения на гражданское население".

Агентство "Ренхап" со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента Южной Кореи сообщает, что высказывания президента Юн Сок Еля о возможном предоставлении летальной помощи Украине носили "гипотетический характер".

"Причина, по которой мы не действуем автономно, заключается в том, чтобы активно участвовать в международном сообществе для защиты свободы украинского народа, одновременно уравновешивая задачу поддержания стабильных отношений между Кореей и Россией", - заявил источник.

Другой представитель администрации заявил, что поставка или не поставка оружия будет зависеть от действий России.

А вот лидер оппозиции Ли Джэ Мён призвал президента пересмотреть свои высказывания.

"Предложение военной поддержки региону, находящемуся в конфликте, — это действие, наносящее ущерб национальным интересам, и мы никогда не должны этого делать", — заявил Ли, слова которого приводит то же издание.

По его словам, ни одно из предыдущих правительств "не проводило внешней политики создания противника".

Напомним, Москва в ответ на заявление Сеула пригрозила поставками оружия КНДР.