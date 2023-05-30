США в среду объявят о новых санкциях против РФ, связанных с ужесточением экспортного контроля в отношении России. Они будут касаться технологий производства беспилотников, поставок дронов и российской дезинформации.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в ходе визита в Швецию.

"Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также противодействуют российской дезинформации, поддерживают правозащитников", - сказал Блинкен.

Ранее в середине мая США ввели санкции против китайских компаний, закупающих компоненты для российской компании "Радиоавтоматика", против которой были введены ограничения еще в начале войны, 3 марта 2022 года.

Также Евросоюз намерен ввести санкции против восьми китайских компаний, помогающих России обходить ограничения. Всего в одиннадцатом пакете санкций более 90 компаний по всему миру, которые "поставляют санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза в обход через третьи страны".