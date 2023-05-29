В Тбилиси выступили за блокировку новых санкций в отношении России, объяснив это тем, что за Грузию в случае вооруженного конфликта с РФ "никто не будет воевать, как и за Украину".

Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете "Квирис палитра".

"В случае начала войны, мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев", - заявил он.