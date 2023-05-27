Новые санкции против России, кроме Венгрии, блокирует еще одна страна - Греция. Страны хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из списка "спонсоров войны", прежде чем они согласятся с пакетом санкций.

Об этом пишет издание Politico.

Напомним, в нынешнем 11 пакете санкций Брюссель хочет избежать обхода своих санкций и он будет направлен против других стран, которые помогают Москве уклоняться от торговых эмбарго.

Киев составил список частных компаний, которые он называет "спонсорами войны" (за продолжение работы с РФ), в который входит ряд европейских компаний.

Так, например, Венгрия обещала блокировать санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики.

При этом Европарламент хочет запретить Венгрии председательствовать в Европейском Союзе из-за многочисленных нарушений законодательства ЕС, однако разрешил "Росатому" достроить АЭС в Венгрии.

Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.