Евросоюз введет санкции против пяти граждан Молдовы, в том числе вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер, бизнесменов Илана Шора и Владимира Плахотнюка, по обвинению в попытке организации пророссийского государственного переворота.

Об этом сообщает портал EUobserver.

Пятерым гражданам Молдовы запретят въезд на территорию Евросоюза, а их финансы планируют заморозить.

"Это должно помочь остановить Россию от узурпации власти в Молдове", - говорится в материале.

Напомним, месяц назад сообщалось, что Евросоюз готовится ввести новые санкции против молдавских олигархов Илана Шора и Владимира Плахотнюка, которых обвиняют в попытке свергнуть правительство в Кишиневе. С такой инициативой выступила Румыния на фоне слухов о причастности РФ к протестам в Молдове.

Известно, что в прошлом году США ввели санкции против Илана Шора и его жены российской певицы Жасмин.

Ранее в Молдове заявили, что разоблачили "созданную для дестабилизации страны" пророссийскую сеть.

А в украинской разведке рассказали, какие цели преследовала РФ при нагнетании обстановки вокруг Молдовы и Приднестровья - отвлечь внимание от войны в Украине и продемонстрировать российскому народу "какие-то победы".