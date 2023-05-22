Венгрия будет выступать против любых санкций ЕС, которые касаются сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, приводят его слова российские СМИ.

Напомним, в середине мая Венгрия заблокировала €500 миллионов для Украины из Европейского фонда мира. По словам источника, Будапешт якобы потребовал гарантий того, чтобы фонд в будущем играл "глобальную" роль, а не использовался исключительно для вооружения Украины.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявлял, что Будапешт будет блокировать военные транши ЕС Киеву, пока тот не снимет санкции с ОТР Bank.

4 мая НАПК внесло венгерскую банковскую группу OTP Bank Group в перечень международных спонсоров войны в начале мая.

Причина - льготные условия кредитования для российских военных, которые предоставляет OTP Bank в РФ.

Тем временем война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.