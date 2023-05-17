Украина угрожает венгерскому суверенитету из-за якобы намерений Зеленского подорвать трубопровод "Дружба", по которому российская нефть поставляется в эту страну, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во время выступления в венгерском посольстве в Австрии в среду, пишет Index.

Сийярто сослался на публикацию The Washington Post, согласно которой украинский президент Владимир Зеленский якобы предлагал взорвать нефтепровод "Дружба".

Кроме того, в провластном венгерском издании Origo вышла сегодня статья, в которой утверждалось, что подрыв "Дружбы" якобы одобрила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Такая угроза противоречит суверенитету Венгрии, поскольку безопасность энергоснабжения – это вопрос суверенитета. Если кто-то призывает к невозможности энергоснабжения Венгрии, он фактически атакует суверенитет Венгрии", – прокомментировал эти публикации Сийярто.

По мнению главы венгерской дипломатии, Украина становится "все более враждебной к Венгрии", потому что с 1 сентября "венгерские школы на Закарпатье не смогут работать", а венгерский банк OTP Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризма.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе предлагают остановить поставки российской нефти в Германию и Польшу по трубопроводу "Дружба".