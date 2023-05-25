Еврокомиссия одобрила изменения в контракт, согласно которому "Росатом" построит в Венгрии два новых энергоблока АЭС "Пакш-2".

Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в Брюсселе, на брифинге перед участием в заседании министров иностранных дел стран ЕС.

"Вчера мы получили зеленый свет от Еврокомиссии. Она одобрила изменения контракта, касающиеся как строительства, так и финансирования", — сказал венгерский премьер.

"Росатом" и венгерская MVM подписали контракт на постройку двух новых энергоблоков № 5 и 6 АЭС (проект "Пакш-2") в 2014 году. Как пояснил Сийярто, с того времени часть договоренностей "несколько устарела" из-за изменений в правовой и технической среде. О каких именно изменениях идет речь, министр не уточнил.

Общая стоимость проекта девять лет назад оценивалась в 12,5 миллиардов евро. В прошлом августе венгерское управление по атомной энергетике выдало "Росатому" разрешение на строительство энергоблоков.

В Венгрии есть единственная атомная электростанция "Пакш", ввести в эксплуатацию "Пакш-2" планируется в начале 2030-х годов.

Осенью Венгрия добилась того, что в пакете санкций Евросоюза с введением потолка цен на российскую нефть ограничения не распространились на трубопроводные поставки, а также заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки. Также по настоянию Будапешта ЕС исключил атомную энергетику из санкций, поэтому под санкции не попало строительство АЭС "Пакш".

А неделю назад стало известно, что в 11-й пакет санкций ЕС против РФ не планируется включать ограничения против госкорпорации "Росатом".