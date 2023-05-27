В субботу, 27 мая, в Украине продолжается уже 458-й день войны с Россией.

Подробности о вчерашних событиях читайте в итогах за 26 мая.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

27 мая

12:57 Новые санкции против России, кроме Венгрии, блокирует еще одна страна - Греция, пишет издание Politico.

Напомним, в нынешнем пакете санкций Брюссель хочет избежать обхода своих санкций и он будет направлен против других стран, которые помогают Москве уклоняться от торговых эмбарго.

Киев составил список частных компаний, которые он называет "спонсорами войны" (за продолжение работы с РФ), в который входит ряд европейских компаний.

Венгрия и Греция хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся с пакетом санкций.

12: 10 После заявления Юрия Луценко о том, что россияне уже полностью захватили Бахмут, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вновь сказала, что в городе ВСУ все ещё контролирует юго-западную часть в районе разрушенного памятника самолёту (напомним, россияне заявляют, что захватили его ещё неделю назад).

Также она сказала, что интенсивность боев на бахмутском направлении спала, вчера и сегодня у ВСУ не было продвижения на флангах.

12:09 В Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию, пишут российские телеграм-каналы.

Беспилотники прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод "Дружба". Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошёл взрыв - в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса - он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет.

Ранее сегодня ночью была атакована нефтеперекачивающая станция "Транснефти" в Псковской области.

11:15 Два прилета в Бердянске. Официальной информации нет, но местные жители пишут о взрывах в районе порта.

10:30 В МИД России заявляют, что США не знали об атаке беспилотников на Кремль.

"Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта", - заявил замминистра Михаил Галузин.

Напомним, в Украине отрицают причастность к акции и заявляют, что ее организовала сама же российская власть.

В США заявляли, что не участвовали в атаке. В то же время западные СМИ активно пишут о том, что налет организовала Украина.

09:58 Война России против Украины закончится "болезненным перемирием и территориальными компромиссами, которые не удовлетворят ни одну из сторон".

Такое мнение высказал экс-глава МИД Германии Йошка Фишер, пишет DW. По его словам, такое положение будет означать существование долгосрочной угрозы для Европы.

При этом он считает, что "место Украины - в ЕС, а также - в НАТО", поскольку риски для Украины снизятся, если она будет в составе альянса.

Отметим, что такую же точку зрения высказывал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Он говорил, что после завершения боевых действий свободную часть Украины нужно будет принять в НАТО, чтобы не разразился новый конфликт (Альянс и РФ не решатся нападать друг на друга).

09:26 Замглавы МИД РФ Михаил Галузин озвучил российские условия по окончанию войны в Украине.

Первый пункт - прекращение поставок западных вооружений и боевых действий со стороны Украины. Второй - внеблоковый статус Киева.

"Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС", - заявил Галузин.

Еще один пункт - в Киеве должны признать "новые территориальные реалии".

Следующим элементом урегулирования должна стать "защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств" на законодательном уровне.

09:20 Главком ВСУ Валерий Залужный разместил видеоролик с призывом вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

В украинских телеграм-каналах это видео трактуют как намек на то, что "контрнаступление уже началось".

09:15 Фото и видео последствий прилета по Изюму вчера в первой половине дня.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что 12 "Гераней" повредили здание лицея, коммерческие предприятия, полностью разрушена школа.

В Сети есть видео пожара на территории лицея.

09:05 В Днепре закончили разбор завалов больницы, по которой вчера ударила ракета "Искандер".

Об этом заявляет ГСЧС.

Ранее сообщалось, что три человека пропали без вести. Пока известий об их судьбе нет.

09:00 Секретарь СНБО Данилов заявил "Би-би-си", что контрнаступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

По его словам, ВСУ готовы начать контрнаступление. Но у Украины нет права на ошибку, потому что это "историческая возможность", которую нельзя упустить, заявил Данилов.

"Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя… Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", - заявил он.

Данилов говорит, что украинские военные начнут наступление, когда командиры решат, что в данный момент могут добиться "наилучшего результата".

Данилов подтвердил, что некоторые силы "Вагнера" отступают из Бахмута

При этом он добавил, что они "перегруппировываются еще в трех местах" и "это не означают, что они перестанут с нами воевать".

Ранее куратор ЧВК Пригожин заявлял, что начат выход "Вагнера" из Бахмута, которые продлится до 1 июня.

08:30 Сводка украинского Генштаба на утро 27 мая.

За прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. Дважды - по Днепру. Там сначала противник использовал семь ракет из комплексов С-300/С-400. Во второй раз – ударил по медицинскому заведению, использовав "Искандер".

Также две российских зенитных управляемых ракеты попали по городу Авдеевка.

Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, задействовал "Шахиды" по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.

"На земле" за прошедшие сутки, произошло 25 боевых столкновений. Под Купянском вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, под Северском - Белогоровки.

На Бахмутском направлении бои в районе Предтечиного.

Под Авдеевкой шли атаки в направлении Первомайского, южнее - в районе Марьинки.

08:05 В Днепре на месте ракетного удара по больнице разобрано 90% завалов.

Поисковые работы продолжаются. Неизвестна судьба ещё трёх человек, сообщил губернатор Сергей Лысак.

Пострадали 32 человека, 15 из них в больнице, пятеро тяжёлые.

Напомним, сегодня в Днепре объявили день траура.